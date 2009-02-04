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Arda Turan'ın açıklaması

Arda Turan özel fotoğraflarının bugün bazı internet sitelerinde yer almasını, kişilik haklarına saldırı olarak gördüğünü söyledi.

04 Şubat 2009 02:00

Arda Turan özel fotoğraflarının bugün bazı internet sitelerinde yer almasını, kişilik haklarına saldırı olarak gördüğünü, bu fotoğrafları çalıp internet ortamına sızdıranlar ve bunları yayınlayanlar hakkında hukuki haklarını saklı tuttuğunu bildirdi.

Arda, kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Arda'nın Gizli Fotoğrafları" başlığıyla, mahrem kalması gereken, 1.5 yıl önce çekilmiş görüntülerin bugün bazı internet siteleriyle birlikte saygın bir gazetenin internet sayfasında yer aldığını ifade ederek, "Görüntülerin yayınlanması, tek kelimeyle, kişilik haklarıma saldırıdır. Buradaki amaç, şahsımı karalamak ve zedelemek adına, her insanın özel hayatında yaşanan bir masumiyetin üzerine başka anlamlar katarak kamuya sunmaktır" dedi.

Arda, şunları kaydetti:

"Özel hayatıma tecavüz olarak nitelendirebileceğim ve 1.5 yıl öncesine dayanan bu fotoğrafları çalıp internet ortamına sızdıranlar ve bunları, özel hayata saygı kavramını göz ardı ederek yayınlayanlar hakkında hukuki haklarımı saklı tutacağımdan kimsenin kuşkusu olmasın.

Takımımızın zorlu maçlarının olduğu bir süreçte gerek futbolumu, gerekse çalışma anlayışımı ve formam için mücadele aşkımı hiçbir dış güç ve entrikanın karalayamayacağını buradan bir kez daha kamuoyuyla paylaşırken, bu fotoğrafları yayanların ve basanların, kendi aile ve özel hayatlarına böyle bir müdahale yapıldığı takdirde nasıl tavır alacaklarını da bilmek isterdim. Ayrıca, hem şahsımın, hem de futbolumun bu tür başka konularla yıpratılamayacağını belirtmek isterim."

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