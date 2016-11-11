Arda Turan'ı yıkan ölüm haberi!

Arda Turan'ın babası Adnan Turan'ın başkanlığını yaptığı Altıntepsi Spor Kulübü'nün görevlilerinden 38 yaşındaki harita mühendisi Erdem Arıkan, 25 metrelik çukura düşerek hayatını kaybetti.

Bayrampaşa Altıntepsi Spor Kulübü'nün tesislerinin yenilenmesi için yeni bir inşaata başlanmıştı. Proje kapsamında kamp binası ve otopark yıkılıp baştan yapılacaktı.

İnşaatta görevli olan 38 yaşındaki harita mühendisi Erdem Arıkan, yeterli iş güvenliği önlemlerinin alınmaması nedeniyle hayatını kaybetti. 25 metrelik çukura düşen Arıkan, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Adnan Turan'ın başkanlığını yaptığı kulübün giderleri bizzat Arda Turan tarafından karşılanıyor.



Milli futbolcunun acı haberi milli takım kampı sırasında aldığı ve haberi duyunca yıkıldığı öğrenildi.