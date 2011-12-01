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Spor

Arda Turan'dan muhteşem gol

UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic Park'a konuk olan Atletico Madrid, Celtic'i Arda Turan'ın muhteşem golüyle mağlup ederek ikinci tura çıkmayı garantiledi.

01 Aralık 2011 02:00

T24 - UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic Park'a konuk olan Atletico Madrid, Celtic'i Arda Turan'ın muhteşem golüyle mağlup ederek ikinci tura çıkmayı garantiledi. Arda, Celtic filelerini havalandırarak ilk resmi golüne de imza attı.


UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Atletico Madrid, Celtic'i deplasmanda 1-0 mağlup etti.


Karşılaşmanın 30. dakikasında sahne çıkan Arda Turan, Atletico Madrid formasıyla ilk resmi golünü kaydetti.


Korner vuruşunda defasın uzaklaştırmak istediği top, ceza alanı dışında Arda Turan'ın önünde kaldı.


Topu düzelttikten sonra sert bir vuruş yapan Arda, Celtic kalecisi Fraser Forster'ı mağlup ederek, fileleri havalandırdı.


Arda Turan, 79. dakikada yerini Juanfran'a bıraktı.


1-0'lık skoru 90 dakika boyunca koruyan Atletico Madrid, grupta puanını 10'a çıkartırken, ikinci tura da çıkmayı garantiledi.


Celtic ise 2. mağlubiyetini alarak 5 puanda kaldı ve 3. sırada yer aldı.



Rennes-Udinese maçı golsüz


Grupta oynanan diğer karşılaşmada ise Rennes ile Udinese 0-0 berabere kaldı.


Rennes bu beraberliğinin ardından gruptan çıkma şansını kaybetti.



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