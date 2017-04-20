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Arda Turan'dan kardeşine yalı jesti

Turan’ın şehirden uzak ve aidat masrafı Boğaz manzaralı evlerin kirasıyla yarışan Bahçeköy’deki villasını da kiraya vereceği öğrenildi

20 Nisan 2017 16:11

Barcelona'lı futbolcu Arda Turan, kardeşi Okan Turan’ın oturması için Boğaz’da aylığı 15 bin lira olan yalı dairesi kiraladı.

Habertürk gazetesinin haberine göre milli yıldız, bu kez Bahçeköy’deki villasında oturan kardeşi Okan için kesenin ağzını açtı. İstanbul’daki tüm ticari işlerini takip eden kardeşinin ulaşım sıkıntısı yaşamaması için Turan, şehrin göbeğinde ev tuttu. Rumeli Hisarı sırtlarında, aylık 15 bin TL’den Boğaz’a nazır bir yalı dairesi kiralayan yıldız futbolcu, bir yıllık kirayı da peşin ödedi. 

Villa hayatından vazgeçiyorlar

Turan’ın şehirden uzak ve aidat masrafı Boğaz manzaralı evlerin kirasıyla yarışan Bahçeköy’deki villasını ise kiraya vereceği öğrenildi. Bahçeköy’deki villa hayatından daha önce Demet Akbağ, Gülben Ergen, Beyaz, Mahsun Kırmızıgül ve son olarak da Ajda Pekkan vazgeçmişti. Süper lüks villalarını satan ya da kiraya veren ünlülerin kaçışının altında, ulaşım sıkıntısının yanı sıra astronomik aidat giderlerinin yattığı konuşuluyor.

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