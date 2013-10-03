Arda Turan, Juventus maçında Galatasaray'a tribünden destek verdi

Atletico Madrid'in Porto'yu deplasmanda yendiği maçın kahramanı olan Arda Turan, Torino'ya gelerek Juventus - Galatasaray maçını izledi ve alt yapısından yetiştiği eski takımı Galatasaray'a destek verdi.

Salı günü Porto'da Atletico Madrid formasını terleten ve attığı golle galibiyette büyük pay sahibi olan Arda, maçtan sonra takımı ile Porto'dan gece yarısı Madrid'e geldi. Arda çarşamba günü de uçakla Madrid'ten Milano'ya, oradan da karayolu ile Torino'ya yorucu bir yolculuk yapan Arda Turan, Juventus-Galatasaray maçı başlamak üzere iken stada girebildi.

Yakın arkadaşı Saffet Ulusoy ile birlikte Galatasaray U19 takımı oyuncularının oturduğu tribünde yer aldı. Karşılaşmayı büyük bir heyecanla izleyen Arda'nın, Juventus'un beraberlik golünü attığı penaltıda ise Macar Hakeme isyan etmesi ve büyük tepki göstermesi dikkat çekti.

Arda maçtan sonra da eski takım arkadaşlarını kutladı ve Juventus Arena'dan ayrıldı.

