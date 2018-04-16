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Spor

Arda Turan'dan Galatasaray taraftarına: "Canları sağ olsun"

"Allah kalbimdeki gerçekleri biliyor

16 Nisan 2018 00:36

\"Allah kalbimdeki gerçekleri biliyor. Bir gün gerçekler ortaya çıkar\"

İSTANBUL / DHA

Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan, Galatasaraylı taraftarların kendisine tepkisiyle ilgili, \"Canları sağ olsun. Sonuçta Allah biliyor. Allah kalbimdeki gerçekleri biliyor. Bir gün gerçekler ortaya çıkar\" yorumunu yaptı.
2-0 kaybettikleri maç sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Arda, \"İyi bir mücadele oldu. Galatasaray bizden üstün oynadı. Hak ettikleri bir galibiyet oldu. Biz de iyi mücadele ettik. Daha iyi olabilirdik\" dedi.
Galatasaray\'ı galibiyetten dolayı tebrik eden Arda Turan, \"Önümüzdeki 5 maçı da kazanmak istiyoruz. Biz futbolun doğrularını oynamaya çalışıp iyi sonuçlar almaya çalışacağız. Biz kendi maçlarımızı kazanıp, haddimizi bilerek, çünkü 100 yıllık rakiplerimiz var. Umudumuzu son saniyeye kadar sürdüreceğiz. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum\" ifadelerini kullandı.
Galatasaray tribünlerinden gelen tepkiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Arda Turan, \"Canları sağ olsun. Sonuçta Allah biliyor. Allah kalbimdeki gerçekleri biliyor. Bir gün gerçekler ortaya çıkar\" şeklinde konuştu.

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