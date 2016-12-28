Arda Turan'dan 'Ebru Şallı' açıklaması

Barcelona'lı futbolcu Arda Turan, manken Ebru Şallı ile aşk yaşadığı yolundaki iddiaları yalanladı. Şallı ile Omurilik Felçlileri Derneği vasıtasıyla tanıştıklarını dile getiren Turan, "Ebru arkadaşım. Ne adammışım ben ya. Tabii ki 'merhaba' diyeceğim" dedi.

Şallı'nın hacklenen hesabından Arda Turan'la yaptığı yazışmalara dair paylaşımlarda, ikili arasındaki samimi diyaloglar yer almıştı. İkili, daha önce de haklarında çıkan iddiaları yalanlamıştı.

Arda Turan, önceki akşam eski takım arkadaşları Burak Yılmaz ve Selçuk İnan’la görüştü.

Arda Turan, gecenin sonunda adı aşk dedikodusuna karıştığı Ebru Şallı hakkında açıklamalar yaptı. Sosyal medyadan takibe aldığı iddia edilen manken Cansu Taşkın’ın adını duyunca ise yüzünü buruşturdu. Turan, Ebru Şallı’yla birkaç gün önce aynı mekânda eğlenmeleri ve selamlaşmalarına yönelik sorulara “Ne büyük adammışım be! Neden ‘Merhaba’ demeyeyim? Selamlaştık tabii ki. Ebru arkadaşım. Omurilik Felçlileri Derneği'nden dolayı tanıştığım bir arkadaşım” diye cevap verdi.

Arda Turan, mekân çıkışı etrafını saran çalgıcı ve çiçekçilere cebinden çıkardığı Euro’lardan dağıtarak hızla uzaklaştı.