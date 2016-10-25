Arda Turan'dan dikkat çeken paylaşım: O...punun dişisi, erkeği olmaz. O...puluk huydur

İspanyol devi Barcelona'da forma giyen Arda Turan, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Arda, Türk romancı Kemal Tahir'den şu paylaşımı yaptı:

"O...punun dişisi, erkeği olmaz. O...puluk huydur. Söz verip tutmamak, borcunu inkar etmek, birini casuslamak, arkadan adam vurmak, kendinden zayıfı ezmek; hatta korkmak bile yerine göre o...puluktur."

Görselle paylaştı

Arda Turan bu paylaşımı bir görselle yaparken, yorum olarak da "Biz bunu unutmayalım da yaşarken" dedikten sonra başta kardeşi Okan Turan ve yakın arkadaşı Serdar Özkan olmak üzere, kendine yakın 6 kişiye daha mention yaptı.

Terim üstünü çizmişti

Arda'nın bu sözlerle kimi hedef aldığı bilinmiyor. Bilindiği üzere yıldız futbolcu EURO2016'dan bu yana Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından milli takıma davet edilmiyor. Arda Turan'ın 12 Kasım'daki Kosova maçına davet alıp almayacağı merak konusu.