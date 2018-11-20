Arda Turan ve Okan Buruk hakkındaki 'FETÖ' soruşturmasına takipsizlik

‘FETÖ’nün futboldaki yapılanmasına ilişkin İstanbul Başsavcılığı tarafından gizli tanık ifadesi doğrultusunda başlatılan soruşturmada Başakşehirli futbolcu Arda Turan ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında takipsizlik kararı verildi. Takipsizlik kararında Turan ve Buruk hakkındaki ‘FETÖ üyesi’ suçlamasının soyut olduğu ifade edildi.

Milliyet’te yer alan habere göre, İzmir başsavcılığına ifade veren ‘Zaman’ kod adlı gizli tanık ifadesinde Galatasaray futbol takımında bulunan bazı futbolcuların 1997-1998 yıllarında Gülen tarafından verilen özel sohbetlere katıldığını ileri sürmüştü.

Gizli tanık, bu sohbetlere katılan futbolcuların ‘şakirt’ olduğunu iddia etmişti. Bu ifade doğrultusunda gizli tanığın ifadesinde adları geçen iki ünlü isim hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma takipsizlik kararıyla sonuçlandı. Takipsizlik kararında Turan ve Buruk hakkındaki ‘FETÖ üyeliği’ suçlamasının ‘soyut ‘olduğunu belirtti.

Turan’ın 1987 doğumlu olduğu kaydedilerek, gizli tanığın verdiği tarihlerde 10 -11 yaşlarında çocuk olduğu hatırlatıldı.

Kararda Turan’ın o tarihlerde Galatasaray A Takımı’nda bulunmadığı, gizli tanığın beyanında geçen diğer şahıslarla yaşı itibariyle bir arada bulunmasının mümkün olmadığı ifade edildi.

Fotoğrafı yok

Turan’ın kamuoyuna, örgütle ilişkili bir fotoğrafının yansımadığına da ve gizli tanık beyanının soyut içerikli olduğu kaydedilen kararda, “Şüpheli Arda Turan hakkında FETÖ/PDY Terör Örgütü ile irttibat/iltisakı olup olmadığına dair Cumhuriyet Başsavcılığımızca herhangi bir soruşturma işlemine tevessül edilmemiştir” denildi.

Başka soruşturmada şüpheli

Buruk’a yönelik suçlamanın da soyut olduğu belirtilen kararda antrenör hakkında aynı suçtan 2017 yılında yapılan başka bir soruşturmada da ‘kovuşturmaya yer olmadığına’ dair karar verildiği bildirildi.

Gizli tanık ‘Zaman’ın suçlamaları kapsamında yapılan soruşturmanın da mükerrer olduğu ifade edildi.