"Arda Turan ve Fatih Terim'i Emre Belözoğlu barıştırdı"

Yorumcu Rıdvan Dilmen, Emre Belözoğlu'nun Fatih Terim ile Arda Turan'ın barışmasında aracılık etmesi hakkında konuştu.



Rıdvan Dilmen şunları söyledi: "Arda, Burak, Selçuk ve Gökhan'ın olması bizi mutlu eder. O zaman biz Emre Belözoğlu'na teşekkür ederiz Emre, Arda ile hocayı görüştürmese Arda milli takımda yoktu, öyle mi?



Emre Belözoğlu'na Alla razı olsun. Emre'ye sağolsun. Emre o zaman 3 aydır neredesin? Emre Belözoğlu Arda ile birlikteyken hocayı arıyor. Konuşturuyor ve arayı bulduruyor, bitiyor.

"Sorun neymiş! Biz kaybettik"

Volkan'ın milli takım cevabı sert oldu. Bu gelişmeler oyuncuları konuşturuyor. Neresi doğru ki? 79 milyondan özür dilemesi gerekiyor dediler, dileyen yok. Sonra bu çocuklar bir anda geldi. Arda son 4-5 maçtır oynamıyor. Şimdi oynamadığı dönemde alıyor. Tuhaf... Sorun neymiş yani? Kim kaybetti. Biz kaybettik, iki puanımız var.