Prim tartışması bitti; yıldız futbolcular yeniden A Milli Takım kadrosunda!

Fransa'da gerçekleşen Avrupa Şampiyonası'nın ardından Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim tarafından A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Arda Turan, Burak Yılmaz, Selçuk İnan, Gökhan Gönül yeniden kadroya alındı. Yıldız futbolcular bugün açıklanan Kosova maçı aday kadrosunda yer alırken, Emre Mor, cezası bulunması nedeniyle kadroda yer almadı.
Milli Takım'ın EURO 2016'ya katılım payı olarak verilmesi planlanan 500 bin Euro'luk primin Burak Yılmaz'a verilmediğinin iddia edilmesinin ardından birçok futbolcu Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna ve İzlanda ile yapacağı maçların aday kadrosuna alınmadı.
EURO 2016 elemelerinde oynanan İzlanda maçı öncesi 350 bin Euro olarak belirlenen primin, şampiyonaya gidilmesiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören tarafından 500 bin Euro'ya yükseltildiği, bu rakamın sadece 300 bin Euro'su yatırılınca futbolcuların Fatih Terim ile tartışmaya başladığı iddia edilmişti.
7 Kasım günü kamp başlıyor
7 Kasım Pazartesi günü saat 17.00'de Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla Antalya'ya seyahat edecek ve Belek'te bulunan Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta kampa girecek Milli Takım, Kosova maçı hazırlıkları çerçevesindeki tüm antrenmanlarını da bu tesiste yapacak.
Arda Turan geri dönüşünü Instagram'dan duyurdu
Geri dönüşünü Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafla duyuran Turan, "Hocamızla komuştuk. Ülkemi için yeniden hep beraber inşallah" ifadelerini kullandı.
Kosova maçının aday kadrosu
Harun Tekin Bursaspor
Onur Recep Kıvrak Trabzonspor
Volkan Babacan Başakşehir
Kaan Ayhan Fortuna Düsseldorf
Gökhan Gönül Beşiktaş
Şener Özbayraklı Fenerbahçe
Ahmet Yılmaz Çalık Gençlerbirliği
Çağlar Söyüncü Freiburg
Ömer Toprak Bayer Leverkusen
Yalçın Ayhan Başakşehir
Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe
İsmail Köybaşı Fenerbahçe
Bilal Başacıkoğlu Feyenoord
Cengiz Ünder Başakşehir
Emre Çolak Deportivo
Hakan Çalhanoğlu Bayer Leverkusen
Mehmet Topal Fenerbahçe
Oğuzhan Özyakup Beşiktaş
Okay Yokuşlu Trabzonspor
Selçuk İnan Galatasaray
Tolga Ciğerci Galatasaray
Arda Turan Barcelona
Volkan Şen Fenerbahçe
Burak Yılmaz Beijing Guoan
Cenk Tosun Beşiktaş
Enes Ünal Twente
Mehmet Batdal Başakşehir
Yusun Mallı Mainz