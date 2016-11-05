Prim tartışması bitti; yıldız futbolcular yeniden A Milli Takım kadrosunda!

Fransa'da gerçekleşen Avrupa Şampiyonası'nın ardından Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim tarafından A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Arda Turan, Burak Yılmaz, Selçuk İnan, Gökhan Gönül yeniden kadroya alındı. Yıldız futbolcular bugün açıklanan Kosova maçı aday kadrosunda yer alırken, Emre Mor, cezası bulunması nedeniyle kadroda yer almadı.

Milli Takım'ın EURO 2016'ya katılım payı olarak verilmesi planlanan 500 bin Euro'luk primin Burak Yılmaz'a verilmediğinin iddia edilmesinin ardından birçok futbolcu Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna ve İzlanda ile yapacağı maçların aday kadrosuna alınmadı.

EURO 2016 elemelerinde oynanan İzlanda maçı öncesi 350 bin Euro olarak belirlenen primin, şampiyonaya gidilmesiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören tarafından 500 bin Euro'ya yükseltildiği, bu rakamın sadece 300 bin Euro'su yatırılınca futbolcuların Fatih Terim ile tartışmaya başladığı iddia edilmişti.

7 Kasım günü kamp başlıyor

7 Kasım Pazartesi günü saat 17.00'de Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla Antalya'ya seyahat edecek ve Belek'te bulunan Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta kampa girecek Milli Takım, Kosova maçı hazırlıkları çerçevesindeki tüm antrenmanlarını da bu tesiste yapacak.

Arda Turan geri dönüşünü Instagram'dan duyurdu

Geri dönüşünü Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafla duyuran Turan, "Hocamızla komuştuk. Ülkemi için yeniden hep beraber inşallah" ifadelerini kullandı.

Kosova maçının aday kadrosu

Harun Tekin Bursaspor

Onur Recep Kıvrak Trabzonspor

Volkan Babacan Başakşehir

Kaan Ayhan Fortuna Düsseldorf

Gökhan Gönül Beşiktaş

Şener Özbayraklı Fenerbahçe

Ahmet Yılmaz Çalık Gençlerbirliği

Çağlar Söyüncü Freiburg

Ömer Toprak Bayer Leverkusen

Yalçın Ayhan Başakşehir

Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe

İsmail Köybaşı Fenerbahçe

Bilal Başacıkoğlu Feyenoord

Cengiz Ünder Başakşehir

Emre Çolak Deportivo

Hakan Çalhanoğlu Bayer Leverkusen

Mehmet Topal Fenerbahçe

Oğuzhan Özyakup Beşiktaş

Okay Yokuşlu Trabzonspor

Selçuk İnan Galatasaray

Tolga Ciğerci Galatasaray

Arda Turan Barcelona

Volkan Şen Fenerbahçe

Burak Yılmaz Beijing Guoan

Cenk Tosun Beşiktaş

Enes Ünal Twente

Mehmet Batdal Başakşehir

Yusun Mallı Mainz