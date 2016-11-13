Arda Turan ve Burak Yılmaz tarihe geçti

Fatih Terim'in aylar sonra kadroya aldığı Arda Turan, Kosova karşısında milli formayı 95. kez sırtına geçirdi. Arda böylelikle Tugay Kerimoğlu'nu da geçerek en çok milli olan 4. futbolcu oldu. Burak Yılmaz'da attığı golle milli takım tarihinde Tuncay Şanlı ile en çok gol atan futbolcular listesinde 2. sırayı paylaştı.

Arda, 120 kezle Rüştü Reçber'in ilk sırada bulunduğu ay-yıldızlı formayla en çok maça çıkan oyucular listesinde dördüncü sıraya yükseldi.

Burak Yılmaz da Lefter'i geçti



Milli Takım'da 21 golü bulunan Burak Yılmaz, A Milliler'i Kosova karşısında 1-0 öne geçirirken, Lefter Küçükandonyadis'i geride bıraktı. 22 gole ulaşan Burak Yılmaz, ay-yıldızlı ekipte en çok gol atan futbolcular listesinde ikinci sırayı Tuncay Şanlı ile paylaştı.