Arda Turan ve Berkay Şahin olayına jet iddianame

Özden ATİK - Hayati ARIGAN / İSTANBUL, (DHA) -

Futbolcu Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Şahin arasındaki olayla ilgili savcılık soruşturmasını tamamladı. Savcılık, hem Arda Turan hem de şarkıcı Berkay hakkında iddianame düzenledi. İddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi\'ne gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcılığı\'nca soruşturma tamamlandı. Savcılık, Arda Turan hakkında \"Cinsel Taciz\", \"Ruhsatsız silah bulundurmak\", \"Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak\" ve \"Kasten Yaralama\" suçlarından 12.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. Şarkıcı Berkay Şahin hakkında ise \"Hakaret\" suçlamasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Berkay hakkındaki \"Tehdit\" suçlamasından ise takipsizlik verildi.

Savcılık, Arda Turan ve Berkay arasında yaşanan olayın tüm tanıklarını emniyet güçleri aracılığıyla dinledi. Arda Turan ve Berkay Şahin\'in ifadelerinin iki kez alındığı öğrenildi. Dosya, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi\'ne gönderildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederse Arda Turan ve Berkay Şahin önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.