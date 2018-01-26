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Arda Turan ve Aslıhan Doğan imam nikahı kıydı

Hakkında sürekli ayrılık ve barışma haberleri çıkan ikilinin şimdi de evliliğe doğru bir adım attığı iddia edildi

26 Ocak 2018 13:34

Barcelona’dan Başakşehir’e transfer olarak yeniden Türkiye’ye geri dönüş yapan Arda Turan, özel hayatında çok konuşulacak bir hamleye imza attı. Ünlü futbolcunun bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Aslıhan Doğan’la dini nikâh kıydığı iddia edildi.

İkili, bu mutluluklarını şimdilik yakın çevresine duyurdu. Sevgililerin bu yaz da gösterişten uzak sade bir düğün töreniyle nikâh masasına oturabilecekleri söylendi.

Bu arada adının farklı isimlerle anılmasından rahatsız olan futbolcunun Türkiye’ye geri dönmesinin ana nedenlerinden birinin de kısa sürede yuva kurup çocuk sahibi olmak olduğu ifade edildi.

(Akşam)

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