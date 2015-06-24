Arda Turan ve Aslıhan Doğan çiftinde tahliye sevinci

Arda Turan’ın sevgilisi Aslıhan Doğan, tahliye sevinci yaşıyor. Genç kızın cezaevindeki babası Sabri Doğan, dün özgürlüğüne kavuştu.

Aslıhan Doğan’ı ailesinden istemek ve evlilik yolunda ilk adımı atmak için babası Sabri Doğan’ın cezaevinden çıkmasını bekleyen Arda Turan’a müjdeli haber geldi. Vergi borcu nedeniyle hakkında konulan yasağa rağmen yurtdışına çıkmak isteyince yakalanıp cezaevine gönderilen Sabri Doğan, önceki gün tahliye edildi.

Hürriyet'in haberine göre, ağustosta özgürlüğüne kavuşması beklenirken tahliyesi öne alınan işadamı, cezaevi çıkışı eşi ve kızıyla yemeğe gitti. Restoran önünde haberciler tarafından soru yağmuruna tutulan Doğan, “Arda Turan’ın yakında ailesiyle gelip Aslıhan Hanım’ı sizden isteyeceği doğru mu?” sorusunu duymazdan geldi.