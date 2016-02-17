Arda Turan ile Aslıhan Doğan ayrıldı mı?

Arda Turan ile Aslıhan Doğan arasında dövme krizi yaşanıyor. Şimdilerde İstanbul'da olan Doğan'ın hâlâ İspanya'ya dönmemesi ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Bugün gazetesinde yer alan habere göre; Barcelona da oynayan Arda Turan ile Aslıhan Doğan aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 2015 Mayıs ayında başlayan aşk, evliliğe doğru adım adım ilerlerken ikilinin ayrıldığı iddia edildi. Geçtiğimiz haftalarda sevgilisinin doğum tarihini koluna kazıtan Aslıhan Doğan, aynı dövmeyi Arda Turan'dan da isteyince ikili arasında ufak bir kriz yaşandı. Bu olayın üzerine Doğan'ın her defasında Arda Turan'a 'Evlenelim' baskısı yapması bardağı taşıran son damla oldu. Bu arada sosyal medyada birbirleriyle ilgili sürekli paylaşım yapan Arda Turan ile Aslıhan Doğan'ın 14 Şubat Sevgililer Günü'nde birbirleri için tek bir söz bile yazmamaları ayrılığı doğrular cinstendi.

Geçtiğimiz hafta kardeşi Dilahan Doğan'ın ilk sergisinin açılışına katılmak için İstanbul'a gelen Aslıhan Doğan'ın 10 gündür İspanya'ya dönmemesi ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Barcelona'ya giden Arda'nın annesi Yüksel Turan'ın oğlunun Aslıhan Doğan ile evlenmesine karşı çıktığı da konuşulanlar arasında.