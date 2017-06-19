T24 LogoT24 Logo
Gündem

Arda Turan: Umre beni oldukça rahatlattı

Turan A Milli Futbol Takımı’nın kadrosundan çıkarıldıktan sonra umreye gitmişti

19 Haziran 2017 10:47

Gazeteci Bilal Meşe'nin boğazını sıkıp, sinkaflı küfürler ederek saldıran Arda Turan umreden döndü. Önceki akşam Etiler’deki kebap yiyen Turan gazetecilere açıklama yaptı. Turan, "Ramazan ayında umre ziyaretim beni oldukça rahatlattı" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, arkadaşları Cemal Sarıhan, Saffet Ulusoy ve Ekrem Okumuş ile birlikte yemek yiyen ünlü futbolcu, mekân çıkışı muhabirlerin sorularını da yanıtladı.

A Milli Futbol Takımı’nın kadrosundan çıkarıldıktan sonra umreye giden Turan, bu ziyaretiyle ilgili “Ramazan ayında umre ziyaretim beni oldukça rahatlattı. Allah herkese gitmeyi nasip etsin. Şimdi biraz daha dinlenip yeni sezona hazırlanacağım” dedi.  

 

ETİKETLER

umreardahaberaçıklamasinkaf

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24