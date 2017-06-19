Arda Turan: Umre beni oldukça rahatlattı

Gazeteci Bilal Meşe'nin boğazını sıkıp, sinkaflı küfürler ederek saldıran Arda Turan umreden döndü. Önceki akşam Etiler’deki kebap yiyen Turan gazetecilere açıklama yaptı. Turan, "Ramazan ayında umre ziyaretim beni oldukça rahatlattı" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, arkadaşları Cemal Sarıhan, Saffet Ulusoy ve Ekrem Okumuş ile birlikte yemek yiyen ünlü futbolcu, mekân çıkışı muhabirlerin sorularını da yanıtladı.

A Milli Futbol Takımı’nın kadrosundan çıkarıldıktan sonra umreye giden Turan, bu ziyaretiyle ilgili “Ramazan ayında umre ziyaretim beni oldukça rahatlattı. Allah herkese gitmeyi nasip etsin. Şimdi biraz daha dinlenip yeni sezona hazırlanacağım” dedi.