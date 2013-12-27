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Spor

Arda Turan: Türkiye'ye dönmemeye çalışacağım

Eski Galatasaraylı Arda Turan, Türkiye'ye dönmeyi düşünmediğini açıkladı

27 Aralık 2013 11:46

Atletico Madrid'de forma giyen yıldız futbolcu Arda Turan, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu. Turan, açıklamalarında, "Elimden geldiği kadar Türkiye'ye dönmemeye çalışacağım. Ben futbolu bıraktıktan sonra gençlere örnek olmak istiyorum. Bıraktığı zaman kupalar kazanmış, oranın hakkını vermiş bir futbolcu olmak istiyorum. 2. sebebim ailemin ve beni mutluluğum. Türkiye'ye dönersem Galatasaray'a dönerim. Galatasaray candır. Gelsem Galatasaray'a gelirim" dedi.

Arda Turan'ın konuşmalarındasatırbaşları şöyle:

"Fenerbahçe başkanı kulübüne ve taraftarına her zaman saygı gösterdim, buna önem verdim. Ben Galatasaraylıyım ve Galatasaray'a sevgim var. Aslantepe'ye gidince etkileniyorum, ben çocuk ruhluyum. Ben Galatasaray'la ilgili totem yapıyorum evde, oradan oraya gidiyorum. Juventus'la bir maç oynadık bütün arkadaşlarım beni tebrik etti. Bu güzel bir şey. Onlar benim arkadaşlarım."

 

'İnsan uzaktan da sevebilir'

 

Jübileni Galatasaray'da mı yapacaksın sorusunda cevap veren başarılı futbolcu, "Nasip kısmet işi, insan uzaktan da sevebilir" cevabını verdi. Arda Türkiye'de en beğendiği futbolcuları ise, Selçuk İnan ve Burak Yılmaz olarak söyedi.

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