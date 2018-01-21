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Spor

Arda Turan, Süper Lig'de 6 yıl 8 ay sonra yeniden sahada

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) MEDİPOL Başakşehir'in kadrosuna kattığı Arda Turan, 2 bin 437 günlük aranın ardından Süper Lig'e geri döndü

21 Ocak 2018 20:40

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

MEDİPOL Başakşehir\'in kadrosuna kattığı Arda Turan, 2 bin 437 günlük aranın ardından Süper Lig\'e geri döndü.
Medipol Başakşehir’in İspanya’nın Barcelona takımından kiraladığı Arda Turan, Süper Lig’de yeni takımıyla ilk kez forma şansı buldu. Bursaspor’a karşı oynanan mücadelenin 65’inci dakikasında Marcio Mossoro’nun yerine oyuna dahil olan 30 yaşındaki oyuncu ilk kez Medipol Başakşehir formasıyla sahaya çıkarken, aynı zamanda Süper Lig’de 6 yıl 8 ay aradan sonra yeniden forma giydi.
Daha önce Galatasaray’da uzun yıllar ter döken Arda Turan, bundan önce ligdeki son maçına sarı kırmızılı formayla Atiker Konyaspor’a karşı 20 Mayıs 2011 tarihinde çıkmıştı. Tecrübeli oyuncu, Medipol Başakşehir’in Ziraat Türkiye Kupası’nda Giresunspor ile oynadığı karşılaşmayı ise tribünden takip etmişti.

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