Arda Turan sevgilisiyle görüldü

T24 - Futbolun genç yıldızlarından Arda Turan ve televizyon yıldızı Sinem Kobal Bakırköy'de bir restoran samimi bir şekilde görüldü.



4.5 yıl önce Acun Medya’nın bir TV programıyla ilgili düzenlediği yemekte tanışan ikilinin arkadaşlıkları ilk kez bu yemekte başladı. O zamanlar Galatasaray'ın alt yapısında oynayan Arda Turan, Sinem Kobal'la bir araya gelmeye devam etti. Magazin sayfalarında birlikte görüntülerinin çıkmasının ardından ikilinin ismi aşk dedikodularıyla birlikte anılmaya başlandı. Vatan gazetesinin haberine göre, ikili Bakırköy'de bir restoranda el ele görüldü.