Sevgilisinin paylaşımına kızan Arda Turan, birlikte oldukları kareleri Instagram hesabından sildi

Barcelona'nın yıldızı Arda Turan sevgilisi Aslıhan Doğan'ın sosyal medydaki paylaşımlarına kızarak Doğan'la olan tüm fotoğraflarını Instagram hesabından sildi.

Karar'ın haberine göre Aslıhan Doğan'ın annesi ve müstakbel kayınvalidesiyle fotoğraf paylaşmasına sinirlenen Arda Turan, "Artık özel hayat paylaşımı yok" diyerek sevgilisine ait tüm kareleri sosyal medya hesabından sildi.

Önceki gün oynanan Türkiye-İsveç maçı sonrası fotoğrafı gören Arda Turan, sevgilisini telefonla arayarak "Bundan sonra özel hayatımızı gizli yaşayalım. Fotoğraf paylaşmayalım. Ailelerimiz etkilenmesin" diyerek uyardı.

Aslıhan'a ait bütün fotoğrafları Instagram hesabından silen Turan'ın yakınlarına "Ayrılmadık, sadece fotoğraf paylaşmama kararı aldık" dediği öğrenildi. Aslıhan Doğan ise "ayrılık söylentileri çıkar" korkusuyla paylaştığı fotoğrafları sayfasından kaldırmadı.