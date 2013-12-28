Arda Turan: Sarı fırtına Sinem hep başımın tacı

Sinem Kobal’dan ayrıldığı konuşulan Atletico Madrid'in Türk yıldızı Arda Turan, TV’de devam sinyali vererek, “Sarı fırtına başımın tacı. O hâlâ nişanlım” dedi.

Arda Turan, önceki akşam Saba Tümer’le Bu Gece programına konuk oldu. Her konuda açıklamalar yaptı:

Sinem çocukluk aşkım. Sorunlar olabilir ama haberler gerçeği yansıtmıyor. Özellikle Burak Yılmaz’la ilgili olanlar.

Sıkıntı varsa konuşuruz. Sinem’le de bu durumları değerlendiriyoruz. Sarı fırtına başımızın tacı. O hala nişanlım.

Burada işler İspanya’dan farklı

İspanya’da Ronaldo rahat. Sahada görevini yaptıktan sonra dışarıda sıkıntı yok. Ama burada işler biraz yakışıksız olmuş.

Bir maçta Ronaldo’ya içimden, ‘Faul yapayım da kendine gelsin’ dedim. Elimi vücuduna attım duvar gibiydi.

'Yaptığımdan çekinmem'

Yaptığını saklayan bir adam değilim. Yaşananlar nedeniyle Sinem üzülüyor. Ben de bu yüzden üzülüyorum. Bizim hayatımızda bir şey olacaksa iyi veya kötü her zaman hayırlısı olsun.

Benden önce Sinem’in ailesi var, Sinem var. Buradan çıkıp bir yere gidebilirim, orada seni de görüp sarılıp öpebilirim. Ama yaptığımdan çekinecek, kaçacak bir insan değilim. Her ufak tefek sıkıntımızda, yaşadığımız her tartışmada açıklama mı yapalım.

'Racon keserim psikolojik deliyim'

İspanya’da çok rahatım. Sonuçta çok büyük bir baskı altındasınız. İdmanlara çıkıyorum, binlerce kişinin karşısında maç oynuyorum. Herkesle paylaşım halindeyim ama benim de kendime ait bir zamanım olmalı. Sonuçta psikolojik deliyim. Bayrampaşalıyım bunun gururunu taşıyorum. Biraz da racon var tabii semtten kaynaklanan...