Arda Turan Rus takımı Anzhi'nin 40 milyon Euro'luk teklifini reddetti

Atletico Madrid formasıyla oynadığı müthiş futbolla tüm Avrupa’nın dikkatini üzerine çeken Arda Turan, Rusya Ligi’nde 36 puanla 2. sırada bulunan Dağıstan ekibi Anzhi’den gelen müthiş teklifi geri çevirdi.

İlk sezonunda İspanyol ekibiyle hem Uefa Avrupa Ligi hem de Süper Kupa’yı kazanma başarısı gösteren 25 yaşındaki milli yıldız için antrenörlüğünü Guus Hiddink’in yaptığı ve kadrosunda Samuel Eto’o, Yuri Zhirkov, Lassana Diarra gibi yıldızlar bulunan Anzhi, İspanya ekibine bonservis için 24 milyon Euro önerdi. Milli yıldıza ise her sezonu 10 milyon Euro’dan olmak üzere 4 yıllık kontrat sunuldu.

Figen Civan'ın Skorer'deki haberine göre; Atletico’dan yıllık 2.5 milyon Euro kazanan ve 2 yıllık sözleşmesi daha bulunan Arda, hayalinin İngiltere Premier Lig’inde oynamak olduğunu, bu durum gerçekleşmezse İspanya’da kalarak sözleşmesini tamamlayacağını belirterek astronomik teklifi reddetti. Sezon başında da Rus ekibi, mili oyuncumuzun peşinden uzun süre koşmuş ancak ikna edememişti.

Anzhi'nin sahibi ve 7.8 milyar dolarlık sevetiyle aynı zamanda dünyanın da en zengin 118. adamı olan Suleyman Kerimov’un özellikle Arda’yı kadrosunda görmek istediği belirtildi.

Geçen sezon başında 12 milyon Euro bonservis ücreti karışılığında G.Saray’dan Atletico Madrid’e giden 25 yaşındaki orta saha, geçen yıl İspanyol ekibiyle 45 maça çıkarak 5 gol attı, bu sezon ise 4 mücadelede forma giyerek 3 kez ağları sarsma başarısı gösterdi.

Bugün sahasında Sevilla’yı konuk edecek Atletico Madrid, La Liga’da lider Barcelona’nın 3 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.