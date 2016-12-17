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Spor

Arda Turan: Real Madrid maçındaki beraberliği bana bağlamak aptalca!

Barcelona'da forma giyen Arda Turan, İspanyol basınının işine geldiği gibi haber yapmaya alışık olduğunu söyledi

17 Aralık 2016 16:34

La Liga takımlarından Barcelona'da forma giyen Arda Turan, Real Madrid maçında alınan beraberliğin, yaptığı faule bağlamanın 'aptalca' olduğunu savundu,

El Clasico'nun son dakikalarında yaptığı faulden dolayı olumsuz yönde fazla eleştirildiğini kaydeden Arda, "Dünyanın en büyük maçını sadece bir faule bağlamak, birazcık bana aptalca geliyor. Bence bu sadece bir bahane. Sadece bir fauldü. Takımlar beraber kaybederler, beraber kazanırlar. O nedenle ben de takımımın kazanması için elimden gelen katkıyı sunuyorum." değerlendi̇rmesi̇nde bulundu.

 

"İspanyol basını çoğu zaman işlerine geldiği gibi yazmaya alışık"

 

Karşılaşmanın ardından İspanyol basınının kendisine karşı tutumundan rahatsızlık duyduğunu kaydeden Arda Turan, "İspanyol basını çoğu zaman işlerine geldiği gibi yazmaya alışık. Eğer bu gazete yazarlarının bir sıkıntısı varsa gelip bana uygun bir zamanda sorabilirler. Verilemeyecek bir cevabım, söyleyemeyecek bir sözüm yok. Ne İspanyol ne de Katalan basınından çekiniyorum. Hak etmediğim eleştiriler aldığımı düşünüyorum. Onlar suçlu arıyorlarsa bu ben değilim. Bu bahaneleri göğüsleyebilecek tecrübeye ve yeteneğe sahibim." ifadelerini kullandı.

 

Maçtan sonra partiye gitti iddialarına yanıt

 

Milli futbolcu, Real Madrid maçının ardından partiye giderek eğlendiği yönündeki iddiaların gerçekle ilgisi olmadığını vurgulayarak, "El Clasico'dan sonra yatak odamdan salona bile gitmedim. İnsanların yalanları umurumda değil." dedi.

 

"Şampiyon olacağız"

 

La Liga'da lider Real Madrid'in 6 puan gerisinde olmalarının Barcelona için sorun olmadığını belirten Arda, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyeceklerini ileri sürdüb 

 

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