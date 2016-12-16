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Spor

Arda Turan striptiz kulübü kapattı

Arda Turan, Aslıhan Doğan ile ayrıldığı günden bu yana ilk kez bir araya gelmesi bekleniyor

16 Aralık 2016 12:43

Barcelona'da forma giyen Arda Turan bir arkadaşının düğünü için 23 Aralık’ta Paris’e gidecek.

Erman Ademoğlu için yapılacak bekârlığa veda gecesi için Arda, Paris’in gece kulüpleriyle ünlü bölgesi Pigalle’de bir striptiz kulübünü kapattı

Barselonalı futbolcu Arda Turan 2 yıl aşk yaşadığı Aslıhan Doğan’dan 1.5 ay önce ayrılmıştı.
 
^Vatan'ın haberine göre; şu ana kadar bir araya gelmeyen eski aşıklar 23 Aralık’ta Fransa’nın başkenti Paris’teki Shangri La Hotel’de buluşacak.
 
Çünkü ortak dostları manken Açelya Samyeli Danoğlu ile Erman Ademoğlu’nun dünyaca ünlü bu lüks oteldeki düğünlerine katılacaklar.
 
Açalya Samyeli Danoğlu ile Erman Ademoğlu düğünlerine İstanbul’dan 60 kişiyi davet etti.

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Arda Turanstriptiz kulübüParis

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