Arda Turan paylaştı; Ömer Bayram, Alanyaspor maçında kırık kaburgayla oynamış

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda elendiği Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederken, ligde üst üste 7'nci maçını kazandı. Emre Kılınç'ın 18. dakikadaki golüyle sonuca giden Aslan, liderliğini sürdürdü. Arda Turan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda yer alan ifadelerine göre Ömer Bayram, maçta kırık kaburgayla mücadele etti.

Ömer Bayram, Galatasaray’ın 1-0 galip ayrıldığı Alanyaspor deplasmanında kırık kaburga ile oynadı. 29 yaşındaki oyuncunun kaburga bölgesine maç öncesinde bandaj sarıldı. Ömer Bayram maçın 90. dakikasında yerini Ryan Donk’a bıraktı.

Arda Turan, sosyal medya mecrası Instagram hesabından Ömer Bayram ile ilgili paylaşımda bulundu. Turan, ''Kaburgaymış, kırıkmış dinlemez aslan kardeşim benim'' notunu paylaştı.