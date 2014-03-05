A Milli Takım futbolcuları Arda Turan ve Onur Kıvrak, yarın oynanacak İsveç karşılaşması öncesinde basın mensuplarının karşısına çıktı. Kaçırılan 2010, 2012 ve 2014 turnuvaları hakkında konuşan kaptan Arda Turan "O turnuvaları televizyondan izlemekten nefret ediyorum" yorumunu yaptı.

2016 Dünya Kupası hedefi için çalışmalara başladıklarını belirten yıldız futbolcu Arda Turan, "Grubumuz hiç kolay değil. Gerçekten zor grup. Disiplinli oynamazsanız her maç zor. Hollanda, Çek Cumhuriyeti, İzlanda önemli rakipler. Ayırt etmeden disiplinli oynamalıyız. Hollanda'yı 2 karşılaşma da yenebilirdik. 10 tane gol kaçırmışız. Hollanda'ya bu kadar gol kaçıran başka takım bulamazsınız. Disiplinli oynadığımız taktirde bizim yenemeyeceğimiz takım yok" dedi.

Futbol açısından Türkiye 'nin çok önemli yeteneklerinin olduğunu ancak bir konsantrasyon ve dikkat problemi yaşandığını vurgulayan Arda, "Ben her turnuvada olmak istiyorum. Avrupa şampiyonası gördüm ve bunu yaşamanın ne kadar önemli olduğunu farkındayım. Arkadaşlarımıza da bu hisleri ve tecrübeleri aktarıyoruz. Umarım bu turnuvaya gideriz. Yaşımız ilerliyor, turnuvalar kaçıyor" ifadelerini kullandı.

Milli takım formasının her şeyin üstünde olduğunu ve insanın ülkesine hizmet etmesinin de en şerefli görev olduğunu dile getiren Arda Turan, "Takımdaki genç arkadaşlarım için de bu durum böyle. Gelebilecekleri en yüksek nokta burası ve bunun farkında olmaları gerek. Bir futbolcu en özel şeyleri burada yaşar. Bu paradan çok daha önemlidir. Burası seçilmişlerin yeri. Yarın burada olmayacak gibi mücadele etmeliler. Ülkenin de bu bilinçte olması gerekir" şeklinde konuştu.

Arda Turan, Fatih Terim'e ilişkin soruya "Ben yaşarken kendisinin değerini bildiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Fatih Terim bu ülkede devrim yapmıştır. Kazanma mantalitesini öğretmiştir" yanıtını veridi.

Türkiye'nin uluslararası turnuvalarda yer almamasına dair "Sürekli bir yenilenme, sürekli bir yeni oluşum... Milli takımın yetiştirme yeri olmadığını düşünmüyorum. Milli takım, iyi futbolcuların, üst düzey futbolcuların yeri olmalı" değerlendirmesini yapan Arda Turan, şöyle devam etti:

"Bu takım bir yerlere gelememesinde benim de büyük suçum vardır. Gerçekten çok büyük şeyler kaybediyoruz. Turnuvaları televizyondan izlemek istemiyorum. Yapmak istediğim her şeyi yaptım. Çok çalıştığınız sürece mutlaka kazanırsınız. Dünya Kupası'nda favorim ise İspanya ve Brezilya. Takım arkadaşlarımın olduğu ekibin şampiyon olmasını isterim."

Milli kaleci Onur Recep Kıvrak ise, İsveç karşısında amaçlarının izleyenlere iyi bir maç seyrettirmek olduğunu dile getirerek, "İnşallah güzle zevkli bir maç olur ve kazasız belasız tamamlanır" diye konuştu.

Dünya Kupası elemelerinde grupta önemli ekiplerle mücadele edeceklerini kaydeden Onur Kıvrak, "Çok turnuva kaçırdık. Bu sefer kaçırmak istemiyoruz. Bu ülkemiz ve futbolcularımız için çok önemli. İnşallah başaracağı ve en iyi şekilde de mücadele edeceğiz" dedi.

Mili takımda yer oyuncuların ülkeyi temsil ettiğini ve bundan büyük onurun olamayacağını dile getiren milli kaleci, şunları söyledi:

"Milli takıma gelen genç arkadaşlarımız çok kaliteli. Çok iyi bir ekibimiz var. Fatih Terim ile çalışmak genç arkadaşlarımız için büyük bir şans. Takım içinde diyaloğumuz çok iyi. Milli takım futbolcularıyız. Her kulüp taraftarı bizi sevse milli takım formalarıyla maçlara gelse her şey farklı olur. Halkımızın kırmızı beyaz formalar giymesini ve takımlarını destekledikleri gibi bize destek vermelerini bekliyoruz."

Kıvrak, Dünya Kupası'nı hangi ekibin kazanmasını istersin sorusuna "Biz alamıyorsak kim kazanırsa kazansın..." şeklinde yanıtlarken, İbrahimovic'e karşı kaleyi koruması durumunda ne hissedeceğine ilişkinse "Demirden korksam trene binmezdim. O yüzden kimseden korkmuyorum ve görevimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum" dedi.