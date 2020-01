Arda Turan, Medipol Başakşehir'e çok yakın

Everton, Arsenal ve Milan\'ın ilgisi sonuçsuz kaldı

Ücretin yarısı Barcelona\'dan, yarısı Başakşehir\'den

Abdullah Avcı, \"Kapımız her zaman açık\" dedi

Uğur DEMİRKIRDI / İSTANBUL, (DHA)

İspanya Ligi ekiplerinden Barcelona\'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan\'ın, Medipol Başakşehir ile anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi.

Sezon başından bu yana Barcelona\'da forma şansı bulamayan ve teknik direktör Ernesto Valverde ile bir türlü yıldızı barışmayan tecrübeli oyuncu, sezon başından bu yana sürdürdüğü takım arayışında sona geldi.

EVERTON, ARSENAL VE MILAN\'IN İLGİSİ SONUÇSUZ KALDI

Bu süreçte, Avrupa\'nın ve Türkiye\'nin önemli ekipleriyle dirsek temasında olan Arda Turan, menajeri Ahmet Bulut\'un İtalya ekibi Milan, İngiliz ekipleri Arsenal ile Everton\'dan istediği teklifleri alamaması ve ABD Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Chicago Fire ile yaptığı görüşmelerden de sonuç çıkmaması üzerine ibreyi İstanbul\'a çevirdi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı\'nın ve başkan Göksel Gümüşdağ\'nın sıklıkla takımlarında görmek istediklerini belirttikleri Arda\'nın, bu ilgiye karşılıksız kalmayacağı öğrenildi.

ÜCRETİN YARISI BARCELONA\'DAN, YARISI BAŞAKŞEHİR\'DEN

Medipol Başakşehir\'in milli futbolcuya senelik 2 milyon Euro verebileceği belirtilirken, Barcelona\'dan senelik net 4 milyon 250 bin Euro kazanan Arda\'nın parasının yarısını Katalan ekibinin vereceği ifade edildi. İstanbul\'u özlediğini her fırsatta dile getiren Arda Turan, teknik direktör Şenol Güneş ve Beşiktaş kulübünün de ilgisine rağmen, kiralık olarak Medipol Başakşehir\'in yolunu tutacak. İstanbul ekibi, yıldız oyuncuyu satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katacak.

AVCI, \"KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK\" DEDİ

Öte yandan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bugün Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) yaptığı açıklamada, tecrübeli futbolcuya kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi.

İşte Avcı\'nın Arda Turan ile ilgili sözleri:

\"Arda ile benim Galatasaray altyapısından beri ilişkimiz var. Ailenin büyük oğlu gibidir. Hayatındaki tüm fikir alışverişlerinde de yanında bulunmuş birisiyim. Yılbaşından önce konuştum. Geleceği ile ilgili kararını verirken tekrardan konuşacağız. Ona buranın kapısının açık olduğunu kendisi de biliyor. Ama şu an öyle bir gelişme yok. Neler olacak bilmiyorum. Biz yokmuş gibi hareket ediyoruz. Ama Arda gibi isimlerle herkes çalışmak ister. Bunun kararını kendisi verecek. En son yılbaşından önce konuştuk en son. Yeni yıl için aramıştı, ailemle de görüşür. Bu söylediklerimi o zaman da ona ifade ettim. Bir karar aşamasında. Durumu değerlendirip, ona göre karar vereceğiz.\"