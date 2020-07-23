'Arda Turan'lı yorum Berkay'ı çıldırttı!

Şarkıcı Berkay, Pınar Gültekin cinayeti sonrasında Instagram'dan kızlarıyla ilgili yaptığı paylaşıma, Arda Turan göndermesi yapan bir takipçisine küfürle yanıt verdi.

Pınar Gültekin'in Cemal Mert Aydın tarafından öldürülmesi herkesi yasa boğarken, 2 kızı olan şarkıcı Berkay, Instagram'dan yaptığı paylaşımda "İki kızım var, saçlarının teli yere düşse dünyayı yakarım" ifadelerini kullandı.

Berkay, üniversiteli Pınar'ın canice katledilmesi sonrası aile fotoğrafını paylaşıp şunları yazdı: "Kadınlar biz erkeklere Allah tarafından gönderilmiş hediyelerdir, meleklerdir. Biz onlara en iyi şekilde bakmakla yükümlüyüz. Kadına şiddetin karşısındayım. İki kızım var, onların saçlarının teli yere düşse dünyayı yakarım."

"Arda reise boyun eğmezdin ringo"

Ünlü şarkıcının bu yorumuna bir sosyal medya kullanıcısı "Gerçekte öyleler doğru da ama dünyayı yakarıma gelirsek bir şey yapamazsın. Yapsaydın Arda reise boyun eğmezdin ringo."

Bu yorum üzerine Berkay, yorumu yapan sosyal medya kullanıcısına mesajla cevap verdi ve aralarında şu küfürlü tartışma yaşandı:

Ne olmuştu?

Arda Turan'ın Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e "Evli olmasam seni kaçırmazdım. Çok güzel kızsın" demesi nedeniyle çıktı. Berkay'ın eşi Özlem Şahin ''Arda 'Evli olmasaydım, seni kaçırmazdım' diye bana sarktı. Onu uyardım'' demişti.

Özlem Şahin durumu eşi Berkay'a söyleyince, kıyamet kopmuştu. Arda, Berkay'ın burnunu kırmış, popçunun tedavi gördüğü hastaneye silahla gidip ateş etmişti.