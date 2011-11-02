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'Arda Turan kaza geçirdi' iddiası

Atletico Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Turan'ın, sevgilisi Sinem Kobal ile birlikte İspanya'da trafik

02 Kasım 2011 02:00

T24 - Atletico Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Turan'ın, sevgilisi Sinem Kobal ile birlikte İspanya'da trafik kazası geçirdiği haberi bir anda gündeme bomba gibi düştü.. 

Kaza iddiası ortalığı karıştırdı

TRT 3 kanalında 'son dakika' olarak verilen haberde yıldız oyuncun İspanya'da sevgilisi Sinem Kobal ile birlikta trafik kazası geçirdiği ve özellikle Arda Turan'ın durumunun çok ciddi olduğu duyuruldu..

Ancak bu haberden kısa bir süre sonra NTV Spor'da canlı yayına bağlanan oyuncunun menajeri Ahmet Bulut, haberi yalanlayarak şunları söyledi: "Kesinlikle öyle bir şey yok. Arda şu anda takımı ile birlikte antrenmanda, yarın da maça çıkacak. Kesinlikle trafik kazası geçirmedi."


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