'Arda Turan kaza geçirdi' iddiası

T24

TRT 3 kanalında 'son dakika' olarak verilen haberde yıldız oyuncun İspanya'da sevgilisi Sinem Kobal ile birlikta trafik kazası geçirdiği ve özellikle Arda Turan'ın durumunun çok ciddi olduğu duyuruldu..Ancak bu haberden kısa bir süre sonra NTV Spor'da canlı yayına bağlanan oyuncunun menajeri Ahmet Bulut, haberi yalanlayarak şunları söyledi: "Kesinlikle öyle bir şey yok. Arda şu anda takımı ile birlikte antrenmanda, yarın da maça çıkacak. Kesinlikle trafik kazası geçirmedi."