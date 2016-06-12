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Spor

Arda Turan: İyi oynamadım ama arkadaşlarım mücadele etti; Türk halkından özür diliyorum

"Dik duracağız gruptan çıkıp işleri değiştirebiliriz"

12 Haziran 2016 21:26

Türkiye'nin Hırvatistan'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşma sonrasında kaptan Arda Turan, "Türk halkından özür diliyorum. Bugün iyi oynamadım ama arkadaşlarım iyi mücadele etti" dedi.

"Sonuna kadar mücadele edeceğiz, zor rakipler var" diyen Turan, "İspanya'ya karşı puan ve ya puanlar için uğraşacağız. Gruptan çıkmak için şansımız var" ifadesini kullandı.

Arda Turan'ın açıklamaları şöyle:

Türk halkından özür diliyorum. Bugün iyi oynamadım ama arkadaşlarım iyi mücadele etti. Hırvatistan çok iyi bir takım elimizden geleni yaptık ve beraberliği de alabilirdik. Dik duracağız gruptan çıkıp işleri değiştirebiliriz. Kendimizi toparlamamız gerekiyor. Bugün iyi mücadele ettik ama bazen bireysel performanslar sonuca etki ediyor. Umarım İspanya'ya karşı daha iyi oynar ve başarılı oluruz.

 

"Umarım telafi ederiz"


Sonuna kadar mücadele edeceğiz, zor rakipler var. İspanya'ya karşı puan ve ya puanlar için uğraşacağız. Gruptan çıkmak için şansımız var. Dediğim gibi zor bir gruptayız ve mücadele ediyoruz. Hırvatistan maçı için üzgünüz ve umarım telafi ederiz.

ETİKETLER

Arda TuranTürkiyeHırvatistanİspanyaözür

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