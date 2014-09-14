Arda Turan İspanya basınında manşet: Bernabeu'da Arda karar verir

Madrid derbisinde ezeli rakibi Real Madrid'i deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başaran Atletico Madrid, Avrupa basınında manşetlerde. Galibiyet golünü getiren milli oyuncu Arda Turan ise yere göğe sığdırılamadı.

İspanyol basını uzun süren bir sakatlık döneminden sonra tekrar formasına kavuşan Arda Turan'ın Real Madrid karşısında attığı galibiyet golünü manşetlere taşıdı.

Mehmet Çiftçi’nin Hürriyet’teki haberine göre, Milli futbolcu Arda Turan’a övgüler yağdıran gazeteler Arda'nın oyuna girişi ile farkını ortaya koyduğunu vurguladılar.

Bazı gazeteler ise "Ronaldo durdu Arda oynadı" başlıkları ile oyuncumuzun ortaya koyduğu futbolun Ronaldo kalitesinde olduğunu ileri sürdüler. Sosyal medyada ise Arda Turan için Hastag'lar açılarak takımının en iyi futbolcusu seçildi. "Ezeli rakibimizi kendi sahasında yenme zevkini bize yaşattığın için teşekkürler Arda" yönünde mesajlar atan taraftarlar, yıldız futbolcunun Atletico Madrid'in en önemli oyuncularından biri olduğu işaret ettiler.

İspanya gazeteleri derbiyi böyle gördü

Marca: 'Atletico Madrid iki yıl üst üste Bernabeu stadından galibiyetle ayrılıyor' başlığını kullanarak bunda Arda Turan'ın rolünün büyük olduğuna dikkat çekti. Arda'nın başkent Madrid'in yeni kaptanı olduğunu kaydeden gazete, Türk oyuncunun kalitesinin tartışılmaz olduğuna işaret etti.

AS: "Bernabeu'da Arda karar verir" başlığını kullanan gazete, milli futbolcumuzun oyuna girişi ile Atletico Madrid'in yapısının tamamen değiştiğine yer verdi. Gazete, "Ronaldo'ya değil de Arda'ya bakın" yorumunda da bulunarak Arda Turan'ın takımının galibiyetine sadece golü ile değil oyunu ile de katkıda bulunduğunu yazdı.

El Mundo Deportivo: "Arda böyle olmasını istedi" başlığı altında milli futbolcumuzun attığı golün taraftarlardan Real Madrid başkanı Florentino'nun istifasını istemesine yol açtı yorumunda bulundu.

El Pais: "Atletico Arda'nın istediği anda galip geldi" başlığını kullandı. Arda ve Greizmann'ın oyuna girişi ile takımının havasının değiştiğine dikkat çeken gazete, bu iki oyuncuya övgü dolu sözler etti.

‘Bana bıraakkkk’

Bu arada Arda'nın attığı golü anlatan Raul Garcia, "Topa ben vuracaktım ancak arkamdaki Arda 'bana bırak' diye öylesine bağırdı ki, bende vurmadım. O golü attı, iyi ki bırakmışım" dedi.

Karşılaşmayı cezalı olduğu için tribünlerde izleyen teknik direktör Simeone'nin ise Arda'nın attığı gol sonrası çocuğuna sarılarak beraberce "Arda Turan, Arda Turan" sloganları attığı belirtiliyor.

İtalyanlar gökelere çıkarttı

Real Madrid’i deplasmanda 2-1 yenen Atletico Madrid’i göklere çıkartan İtalyan “La Gazzetta dello Sport” spor gazetesi “Peygamber Arda böyle hükmetti” yorumunda bulundu.

Reha Erus’un haberine göre, gazete, Arda Turan’ın oyuna girdikten sonra maçın kaderini değiştirdiğini, soğukkanlılığı ve yaratıcılığı ile Real Madrid kalesini önce sık sık tehdit ettikten sonra harika bir gol atarak Real Madrid’in İtalyan antrenörü Carlo Ancelotti’nin hesaplarına darbe vurduğunu yazdı.

La Gazzetta Dello Sport ayrıca, “Arda’nın tartışılmaz karizması da sahaya fazlasıyla yansıdı. Sahaya ayak bastığı 61. dakikadan maçın sonuna dek Atletico Madrid’i sırtladı, teknik direktör Simeone’nin kendisini oyuna sokmasının meyvelerini fazlasıyla verdi ve Ocak ayından bu yana La Liga’da ki gol orucunu da bozmuş oldu” yorumunu da yaptı.