Real Madrid'i, Arda Turan'ın golü yıktı: 1-2

Milli futbolcu Arda Turan, Atletico Madrid'in, Real Madrid'i deplasmanda 2-1 yendiği derbide, takımının galibiyet golüne imza attı.

ntvspor.net'in haberine göre, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi Finali ve bu sezon İspanya Süper Kupa Finali'nde karşı karşıya gelen Real Madrid ile Atletico Madrid, bu kez kozlarını ligde paylaştı.

Derbiye iyi başlayan taraf, konuk ekip Atletico Madrid oldu. 11. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ön direğe hareketlenen Tiago, kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu golden sonra ev sahibi Real Madrid, rakibi karşısında ciddi bir baskı kurdu. Benzema ve James Rodriguez ile pozisyonlar da yakalayan Real, 25. dakikada Cristiano Ronaldo'nun düşürülmesiyle penaltı kazandı. Penaltıda da topun başına geçen Portekizli yıldız Ronaldo, skoru 26'ncı dakikada 1-1'e getirdi.

Derbide ilk yarı, iki Portekizli Tiago ve Ronaldo'nun golleriyle 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Atletico Madrid, oyunu daha fazla kendi yarı sahasında kabul ederken, Real Madrid karşısında kontraatak şansı aradı. Real Madrid ise ilk yarıda olduğu gibi Cristiano Ronaldo'nun yaratıcılığıyla Atletico savunmasını aşmaya çalıştı.

Dakikalar 61'i gösterirken, milli futbolcumuz Arda Turan, Gabi'nin yerine oyuna girdi. Arda'nın oyuna girmesiyle Atletico Madrid hücumları da hız kazandı. 72. dakikada sol çaprazda topla buluşan Arda Turan, uzak direğe çok sert vurdu ancak bu top az farkla dışarı gitti.

Ancak Arda Turan, bu pozisyondan sadece birkaç dakika sonra Bernabeu tribünlerini susturdu... Sağ taraftan gelen ortada, Raul Garcia topun üzerinden atladı. Ceza sahası içinde gelişine çok sert vuran Arda, Atletico Madrid'i 2-1 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Atletico Madrid, Arda Turan'ın golüyle Madrid derbisinde Real Madrid'i 2-1 mağlup etti.