Arda Turan Instagram'da takipçisini tehdit etti; "Seni bulacağım ve şov nasıl olacak göreceksin!"

Dünyanın en saygın futbol web sitelerinden biri olan goal.com, İspanya La Liga'da bu sezonda mücadele etmiş tüm oyuncuları analiz ederek "yılın en kötü 11"ini seçti. Milli futbolcu Arda Turan'da La Liga'da sezonun en kötü 11'ine seçildi. Turan, konuyla ilgili eleştiren ve şov yapmakla suçlayan bir takipçisini tehdit ederek "Seni bulacağım, şov nasıl olacak göreceksin" diye yazdı.

Odatv’de yer alan habere göre, Arda Turan'ın Instagram hesabında paylaştığı bir fotoğrafa yorum yapan Sertaç Saraç adlı bir takipçisi "Reklam yıldızlıklarından arta kalan zamanlarında futbolunu geliştirmeye çabalamanı tavsiye ederim. La Liga sezonunun en kötü 11'ine girerek ülkemizi yine gururlandırdın. Hayat sana güzel şova devam" diye yazdı.

Bu sözlere sert tepki veren Arda Turan, "Seni bulacağım, şov nasıl göreceksin" cevabını verdi. Bu sözlere Sertaç Saraç "Bulmana gerek yok. Eşkıyalık taslayacaksan adresimi veririm. Çok şükür Allah'tan başka kimseden korkumuz yok." sözleriyle yanıt verdi.

Arda Turan ise tehdit sözlerini tekrarladı. Bir süre sonra ise mesajlarını sildi.