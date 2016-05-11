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Spor

Arda Turan La Liga'nın en kötü 11'ine seçildi

Atletico Madrid'den Barcelona'ya tranfer olan Arda Turan 24 maçta 2 gol attı, 3 de asist yaptı

11 Mayıs 2016 01:13

Dünyanın önde gelen spor sitelerinden goal.com, bu sezon İspanya La Liga'da mücadele etmiş tüm oyuncuları analiz ederek yılın en kötü 11'ini belirledi.

La Liga'nın bu sezonki hayal kırıklığı yaratan futbolcuları arasında Arda Turan da yer aldı.

En kötü 11'de Arda Turan'ın yanı sıra Espanyol'dan kaleci Pau Lopez, Barcelona'dan Aleix Vidal, Valencia'dan Aymen Abdennour, Andre Gomes ve Negredo, Real Madrid'den Danilo ve Isco, Real Betis'ten Van der Vaart, Real Sociedad'dan Carlos Vela ile Sevilla'dan Llorente yer aldı.

Barcelona'nın transfer yasağı nedeniyle Ocak ayına kadar resmi maça çıkamayan Arda Turan, 9 Ocak 2016 tarihinden beri oynadığı 24 maçta 2 gol attı ve 3 asist yaptı. 

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