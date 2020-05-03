Arda Turan: İnönü'de küfür yemeyi çok severdim

Şu an hiçbir takımda forma giymeyen Arda Turan, Atletico Madrid, Barcelona gibi takımlarda forma giydiğini, ancak kendisini eleştirenlerin çoğunun o zaman 10 yaşında olduğunu söyledi. Arda, Beşiktaş taraftarları arasındaki arkadaşlarıyla sürekli atıştığını da belirterek, "İnönü'de küfür yemeyi çok severdim, Ali Sami Yen'de İnönü'de oynanan derbileri çok severdim." diye konuştu.



Arda Turan Sabah gazetesinin Instagram canlı yayınında soruları cevapladı. İşte Arda Turan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

"Kariyerimin aynısını yaşamış insanların burnundan kıl alabiliyor musun?"

"Bayrampaşa'da 7'ye 7 gazozuna maç yapıyorduk. Kazanınca mutlu oluyorduk, o gazoz orada kalırdı ama kazanmak bizi daha çok mutlu ederdi.

Benim kariyerimin aynısını yaşamış insanların burnundan kıl alabiliyor musun? Ama bana her şeyi yaptılar, çok üzerime geldiler.

Ben bunları yaparken beni eleştirenlerin çoğu o zaman 10 yaşındaydı. Ama şimdi ellerine telefon alıp, beni eleştirebiliyorlar.

Atletico Madrid ile Barcelona'nın stadında şampiyonluk yaşamak çok güzel bir duyguydu, ben hala öyle bir başarının tekrarlanacağını düşünmüyorum. Kardeşim felan stad da buz gibiydi. Onu hiç unutmam.

"Kariyerimde düşüş başladığı zaman patır patır dökülen insanlar gördüm"

Kariyerimde bir düşüş başladığı zaman patır patır dökülen insanları gördüm. Bütün insanların gerçek yüzlerini görmüş oldum. Çoğu kişi benim düşmemi, gerilememi beklemişler.

Messi'nin Suarez'e penaltıdan yaptığı asist, Messi gibi akıllı bir oyuncuya yakışırdı, o golü de atabilecek tek oyuncu Suarez'di.

Atletico Madrid ile uzun zaman sonra Barcelona'yı yenmiştik, galibiyet golünü de ben atmıştım. En özel gollerimden biriydi.

"İnönü'de küfür yemeyi çok severdim"

İnönü'de küfür yemeyi çok severdim, Beşiktaş taraftarları arasında arkadaşlarım vardı sürekli onlarla atışıyorduk. Ali Sami Yen'de İnönü'de oynanan derbileri çok severdim.

Sürekli sosyal medyada bir şeyleri eleştirmek, dalga geçmek çok üzücü. Hayat bu değil çünkü. Yıllarca Barcelona stadına akredite olmayan insanlar, 'Arda Turan, Barcelona'nın en büyük fiyaskosu' dediler sürekli. Sahada yaşadığım hiçbir şeyi sahada kaybetmedim.

"Galatasaray sorularına saygıdan cevap veriyorum"

Bir Galatasaray taraftarıyım. Galatasaray'ı çok seviyorum, tabii ki Galatasaray'da oynamak çok isterim ama benim bir yere yamanma gibi bir isteğim yok. Ben 3 sene daha futbol oynamak istiyorum. Ben Galatasaray sorularına saygımdan cevap veriyorum.