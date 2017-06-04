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Spor

Arda Turan ile Aslıhan Doğan yeniden el ele

Turan ile Doğan Ekim 2016'da ayrılmışlardı

04 Haziran 2017 15:53

İki yıllık ilişkileri boyunca bir ayrılıp bir barışan Barcelonalı futbolcu Arda Turan ile sevgilisi Aslıhan Doğan el ele görüntülendi.

Ekim 2016'da Arda Turan'la yollarını ayıran Aslıhan Doğan, bir dergiye konuşmuş ve ayrılık nedeni olarak futbolcunun İspanya'daki ev ortamının kendisine uymamasını göstermişti.

İspanya'da futbol kariyerine devam eden milli futbolcu 30 yaşındaki Turan, ayrıldığı sevgilisi Aslıhan Doğan ile Yılmaz Erdoğan'ın, Zorlu PSM'deki 'Münaşaka' adlı oyununa girerken ele ele görüntülendi.

 

 

Arda Turan'ın geçtiğimiz aylarda Ebru Şallı ile daha sonra 'Kısmetse Olur' programının eski yarışmacısı Cansel Çördük'le Instagram direkt mesajdan (DM'den) yazdığı iddia edilen yazışmalar ortaya çıkmıştı. Turan'ın adı geçtiğimiz haftalarda ise Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'la anılmıştı.

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