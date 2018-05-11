Arda Turan için tek çıkar yol "Hülle"

Başakşehir’in Demir Grup Sivas ile oynadığı mücadelenin uzatma dakikalarında faul beklediği bir pozisyonda taç kararı verilmesi üzerine çılgına dönen ve yan hakem Erdinç Sezertam’ın üzerine yürüyüp iten Arda Turan’ın cezası belli oldu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, tecrübeli oyuncuya tarihi bir kararla 16 maçlık men cezası verdi. Tecrübeli oyuncuya verilen bu ceza büyük yankı yaratırken yaşananların perde arkası da ortaya çıktı. TFF Hukuk Kurulu’nun sportmenliğe aykırı hareket ve hakaretten sevk etmesine karşılık PFDK’nın bu sevke uymayarak Arda’ya hakeme saldırıdan 10 maç, hakaretten 3 maç, tehditten 3 maç olmak üzere toplamda 16 maçlık men cezası ile 39 bin lira para cezası verdiği öğrenildi.

Yıldız oyuncunun hakemi itmesini saldırı olarak değerlendiren PFDK, orta hakem Yaşar Kemal Uğurlu’ya yönelik sarf ettiği “Şerefsizler! Hepinizi öldürmek lazım!” sözleri için ise hakaret ve tehdit yaptırımları uyguladığı ifade edildi.

Alınan karar sonrasında açıklama yapan Başakşehir Kulübü yetkilileri, cezaya itiraz edeceklerini açıkladı. Tahkim Kurulu, eğer Arda'nın cezasında indirime gitmezse, yıldız futbolcu hem bu sezonu hemde gelecek sezonun ilk yarısının büyük bir bölümünü kapatmış olacak. Ayrıca FIFA kuralları gereği, cezası 4 maçın üstünde olduğu için de, FIFA üyesi hangi ülkeye giderse gitsin bu ceza devam edecek.

Tek çözüm hülle!

Arda Turan; Barcelona'nın transfer yasağı, yaşadığı sakatlıklar ve İspanya'da yeterince kadroya girememesi nedeniyle son dönemde çok maç kaçırdı. Milli futbolcunun bu cezayla birlikte en az yarım sezon daha futbol oynamaması ise, zaten düşüşte olan kariyerine tamiri mümkün olmayan zararlar verebilir. 31 yaşındaki yıldızın, içinde bulunduğu bu zorlu durum karşısında yapabileceği tek şey ise hülle!

Bilindiği gibi Avrupa'nın ve dünyanın pek çok önemli liginde, yazın maçlar oynanmıyor. Ancak Kuzey Avrupa, Amerika ve güney yarım kürede ise futbol tam gaz devam ediyor.

Habertürk'te yer alan habere göre; Arda da, bu liglerin takımlarından birine kağıt üzerinde bir transfer gerçekleştirerek, yaz döneminde cezasını çekebilir ve Ağustos'ta ister Türkiye'de ister Avrupa'nın herhangi bir takımında kaldığı yerden futbol kariyerine devam edebilir.

Arda'nın 2018 yaz döneminde transfer olup cezasını çekebileceği ülkeler şu şekilde:

İsveç, Norveç, Finlandiya, İzlanda, Amerika, Brezilya, Çin, Japonya, Güney Kore, Paraguay, Venezuela, Endonezya, Küba, Özbekistan, Singapur, Malezya, Tayland, Kırgızistan, Vietnam, Filipinler, Kamboçya, Turks ve Caicos Adaları, Letonya, Belarus, Litvanya, Avustralya, Yeni Zelanda ve Bhutan.