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Spor

Arda Turan hakkında iddianame hazırlandı (2)

Özden ATİK-Hayati ARIGAN / İSTANBUL,(DHA)  Futbolcu Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Şahin arasındaki olayla ilgili iddianame hazırlandı

15 Ekim 2018 19:59

Özden ATİK-Hayati ARIGAN / İSTANBUL,(DHA) 

Futbolcu Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Şahin arasındaki olayla ilgili iddianame hazırlandı. Arda Turan hakkında, \"Cinsel Taciz\", \"Ruhsatsız silah bulundurmak\", \"Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak\" ve  \"Kasten Yaralama\" suçlamalarıyla iddianame düzenlendi.
Şarkıcı Berkay Şahin hakkında ise \"Hakaret\" suçlamasıyla ayrı bir iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamelerde Arda Turan\'a 12,5 yıla,  Berkay Şahin\'e ise  2 yıla kadar hapis isteniyor. Berkay hakkındaki \"Tehdit\" suçlamasından ise takipsizlik verildi.

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