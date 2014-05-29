Arda Turan: Gönlüm boş, yeni aşklara açığım

Arda Turan, geliri Boğaziçi Üniversitesi Vakfı’na bağışlanan Sunset’teki özel geceye katıldı. Masasını “ablam ve ağabeyim” dediği Demet Akbağ, Zafer Çika çiftiyle paylaşan futbolcunun keyfi yerindeydi.

Radikal muhabiri İsmail Bayrak’ın haberine göre, milli futbolcu, kalbinin boş ama yeni aşklara da açık olduğunu söyledi. Turan, “Ben herkese aşığım. Kardeşime, futbola, aşka... Ama şimdilik hayatımda kimse yok. Gönlüm boş ama niye olmasın ki” dedi. İlerleyen saatlerde Burcu Esmersoy’un da katıldığı bol kahkahalı sohbet geç saatlere kadar sürdü.

Turan, daha önce aşk hayatıyla ilgili GQ’ya konuşmuş "Bir kadının beni beğenmesine gerek yok. Ben bir kadını beğeneyim yeter. Kadınlar güçlü, başarılı, korumacı erkeği severler. Bunların hepsi bende var" demişti.