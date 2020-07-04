Arda Turan geri dönüyor

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in ara transfer döneminde istemesine rağmen yönetim engeline takılan Arda Turan, sarı-kırmızılı formaya çok yakın.



Barcelona ile sözleşmesi 1 Temmuz’da resmen sona eren ve Arda, Fatih Terim ile Mustafa Cengiz’in görüşme sonrasında nihai karara varıldı.



Sezon sonunda resmi imzaların atılması planlanıyor. Terim'in bu konuda yönetimi ikna ettiği öğrenilirken, bir aksilik yaşanmadığı takdirde, Arda Turan Galatasaray'a dönüşünde 66 numaralı formayı terletecek.

Ayrıca uzun dönemli Galatasaray'da görev almak isteyen yıldız oyuncu futbolu Galatasaray'da bırakıp ilerleyen dönemde Fatih Terim'in yardımcısı olacak.