Arda Turan: Eskiden haftada bir kere köfte yerdik, şimdi her gün köfte var ama aynı tat yok

Barcelonalı milli futbolcu Arda Turan, Çek Cumhuriyeti ve İzlanda ile oynanacak maçlar öncesi Instagram hesabından açıklama yaptı. Turan, "Eskiden haftada bir kere köfte yerdik. Şimdi her gün köfte var ama aynı tat yok. Böyle bir şey işte hayatın sınavı. Yokken özlem duyulan, varken sıkılınan" dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre, karşılaşmaları değerlendiren ve hayatı ile ilgili özeleştiriler yapan Turan, şunları yazdı:

“Gece gözüme çok uyku girmedi; biraz heyecanlıyım, cumartesi gelsin istiyorum. Hani küçükken mahallede sabahları başka mahalleyle maç alırdık akşam için, derbi olanından, en zoru işte. Hani gün geçmezdi akşam olsun da ne olacaksa olsundan…

Kendimi kötü hissediyorum; bazen doyumsuzluğuma, aç gözlülüğüme kızıyorum, hiçbir şey yokken.

Allah çok şey verdi ama işte insanız… Hep biraz daha fazlasını çekiyor nefis. Daha fazla para, daha fazla araba, daha fazla ev.

İnanın hiçbir şey olmuyor. Olmayan olsun, olan daha fazla istiyor, bu mücadele hayatı alıp gidiyor.

Eskiden haftada bir kere köfte yerdik. Çok iyiydi bizim Atilla abinin köftesi, çeyrek severdim ekmeği çıkartıp üstüne kapatırdı. Şimdi her gün köfte var ama aynı tat yok.

Böyle bir şey işte hayatın sınavı… Yokken özlem duyulan, varken sıkılınan…

Annem bazen ’70 metrekare evi özlüyorum’ diyor. Haklı, çünkü o zamanlar daha samimiydi her şey. Babam geçen gün anneme ‘Arda’yla gezdik, bana çok sarıldı’ dedi, mutlu olmuş.

İyi adamdır benim babam, hem de çok iyi. Düşünsene, beni ya sponsor ya kamp ya maç ya bir görüşme ya da benim haylazlıklarım, başka önceliklerim…

Nasıl olsa hep oradalar ya hep bana dua ederler, önce beni düşünürler.

Ya ne kadar yanlışım aslında. Hep daha çok sevgi dolu olmalı, beni koşulsuz seven canlara.

Biraz anlatayım istedim; cumartesi ve salı çok önemli bizim için, ülke için, benim için.

Sonuçlar için bir şey söylemem. Söyleyebileceğim; eğer sahada olabilirsem sonuna kadar mücadele edeceğim.

Hayata karşı yaptığım haylaksızlardan, hayattan özür diliyorum. Çok hata yaptım ama asla niyetim kötü değildi ve sonuncusu ve en önemlisi Allah’a ne kadar şükretsem az çünkü bana verdiklerini bana verdiği akılla hayal bile edemedim.