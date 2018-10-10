Arda Turan, eşine "Evli olmasam seni kaçırmazdım" dediği Berkay'ın burnunu kırdı: Geçmiş olsun

Başakşehir'de oynayan futbolcu Arda Turan, eşi Özlem Ada Şahin'e sözlü tacizde bulunmasının ardından şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı. Özlem Ada Şahin, tartışmanın Arda'nın kendisine "Evli olmasam seni kaçırmazdım" demesinin ardından çıktığını söylerken; Arda Turan ise olayın taciz yüzünden çıktığı iddialarını reddederken “Her iki tarafa da geçmiş olsun” dedi.

Arda Turan, sosyal medya hesabı Instagram’da konuya ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:

“Bugün gazetelerde çıkan haberle ilgili kısa bir açıklama yapmak isterim. İzin günümde arkadaşlarımla gittiğim bir mekanda yaşadığımız tartışmanın sebebi bir ‘namus’ konusu gibi haberleştiriliyor. Basit bir tartışma yaşanmıştır, doğrudur ama sebebi anlatılan şekilde değildir. Böyle bir şeyin olması da mümkün değildir. Her iki tarafa da geçmiş olsun.”

Berkay'dan açıklama

Öte yandan Berkay da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bütün hukuki yollara başvuracağız. Şu anda evimdeyim, doktorlar kontrole geldi. Ameliyat olup olmayacağım belli değil. Arda'nın benim eşimi tanımaması mümkün değil. Yıllardır süren ve göz önünde olan bir evliliğim var."

Ne olmuştu?

Arda Turan ile Berkay'ın dün gece İstanbul Emirgan’da bulunan bir mekânda bilinmeyen bir nedenle tartıştığı, olayın sonunda şarkıcının burnu kırıldığı öğrenilmişti.

Habertürk’ten Esin Övet'e konuşan Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin, olayı şöyle anlatmıştı:

"Esin, bir anda Arda koluma dokundu kulağıma eğildi ve 'Evli olmasam seni kaçırmazdım. Çok güzel kızsın' dedi. Ben de 'Ne diyorsun kendine gel' dedim. Berkay gördü ve duydu. Sonra Arda'nın kulağına eğilip 'Eşimi gönderiyorum şimdi erkek erkeğe konuşağız' dedi. O anda bana döndü Berkay 'Hadi eve göndereyim seni' dedi. Ve tam kafasını çeviriyordu ki Arda o anda yumruğu patlattı. Bir anda oldu. Berkay asla bir kere bile dokunmadı ona. Bir kere bile vurmadı. Sadece sakin bir şekilde, Özlem'i göndereyim 'konuşacağız erkek erkeğe' dedikten sonra Arda yumruk attı. Berkay'ı kanlar içinde çıkarttılar oradan. Direkt hastaneye götürdüler. Saat 16.00'da ameliyata giriyor. Ya sesine bir şey olursa. Berkay sesi ile ekmek parası kazanan birisi. Olacak iş mi? Ben Arda'nın karısını tanıyorum. Selamlaşıyoruz, oturuyoruz, kalkıyoruz. Karısı hamile evde. Olacak iş mi Esin?"