Arda Turan: Emekliliğin ilk gününü oğlumla geçiriyorum

Önceki gün Bebek Parkı'nda objektiflere yansıyan Arda Turan, "Emekliliğin ilk gününü oğlum Hamza Arda ile geçiriyorum" ifadelerini kullandı

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Galatasaray'ın milli futbolcusu Arda Turan, önceki gün oğluyla birlikte görüntülendi. Bebek Parkı'nda Hamza Arda ile vakit geçiren Turan, muhabirlere açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarıyla sohbet eden Arda Turan, "Emekliliğin ilk gününü Hamza Arda ile geçiriyorum." şeklinde konuştu.

"O konuları konuşmayalım"

Turan, jübile maçı yapıp, yapmayacağı ile ilgili sorulara, "O konuları konuşmayalım." yanıtını vermekle yetindi. Ünlü isim, ardından, "Kolay gelsin." diyerek, hızla oradan ayrıldı.

Görsel, haberturk.com.tr'den alınmıştır