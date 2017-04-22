Arda Turan El Clasico'da oynayacak mı?

Sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan milli futbolcu Arda Turan, yarın akşam (23 Nisan 2017) oynanacak Barcelona - Real Madrid derbisi öncesinde takımla çalışmalara başladı. Uzun süredir takımdan ayrı kalan milli futbolcunun El Clasico'da ilk 11'de başlaması beklenmiyor. 90 dakikalık maç temposunu kaldırması şu anda zor görünen Turan'ın, teknik direktör Luis Enrique tarafından ikinci devrede oynatılması bekleniyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre Barcelona formasıyla son olarak 12 Mart 2017'de oynanan Deportivo maçında sahaya çıkan Turan, yarın akşam zirvenin kaderini belirleyecek Real Madrid karşılaşmasında maç kadrosundaki yerini alacak.

Adductor kasındaki (iç bacak) problem sebebiyle yaklaşık bir aydır tedavi gören 30 yaşındaki futbolcu, Santiago Bernabeu'da oynanacak kritik mücadele öncesinde sağlığına kavuştu ve anternmanlara başladı. Enrique'nin Neymar'ın cezası sebebiyle sol kanatta yaşadığı problem de göz önüne alındığında Turan'ın dönüşü İspanyol teknik adamın elini rahatlatacağa benziyor.



