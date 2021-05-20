Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı: Sevince böyle bakarsın

Galatasaray Kaptanı Arda Turan, kişisel sosyal medya hesabından teknik direktörü Fatih Terim ile olan bir karesini paylaştı ve "Sevince böyle bakarsın..." notunu düştü.

Şampiyonluğu son hafta averajla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da takım kaptanı Arda Turan'dan sürpriz bir paylaşım geldi. Fatih Terim'e olan sevgisini her fırsatta dile getiren Arda, geçen yıllarda tecrübeli futbol adamı ile çekilen bir fotoğrafını paylaştı ve "Sevince böyle bakarsın..." notunu düştü. Sarı Kırmızılı ekip taraftarları, Arda'nın bu gönderisini kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Arda Turan ve Fatih Terim'in Galatasaray'la olan sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek. Yeni seçilecek yönetimin iki isimle de yeni sözleşme yapması bekleniyor.