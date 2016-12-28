Arda Turan, Cansu Taşkın'ın peşinde

Barselona'da top koşturan futbolcu Arda Turan'ın, Instagram'da verdiği çarpıcı pozlar ve videolarıyla ünlü manken Cansu Taşkın'ı (24) yakın takibe aldığı iddia edildi. İkilinin geçen yaz Çeşme-Alaçatı’da tanıştığı ve Arda Turan'ın, Cansu Taşkın’ın cep telefonunu bulup art arda mesajlar attığı öne sürüldü. Cansu Taşkın’ın sosyal medyadaki videolarını beğenen futbolcu, mankeni Barselona’ya da davet etti.

Bu mesaj kime?

Arda Turan 2 yıllık sevgilisi Aslıhan Doğan’dan 1.5 ay önce ayrıldı. Adı Ebru Şallı ve Didem Soydan ile anıldı. Ancak Arda Turan “Ebru arkadaşım. Didem ile tanıştık, ama sevgili değiliz. Yalnızım” dedi. Tüm bunların üstüne Aslıhan Doğan, Instagram’da Ahmet Hamdi Tanpınar’ın şu sözünü paylaştı:

“Her şeyin bir çaresi vardır. Fakat insan bozuldu mu bunun bir çaresi yoktur.”