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Spor

Arda Turan: Bulunduğumuz durum bize yakışmıyor, utanmalıyız; kendim utanıyorum

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Arda Turan, kaybettikleri Kasımpaşa karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu

20 Ocak 2022 22:17

Galatasaray kaptanlarından Arda Turan, Kasımpaşa mağlubiyeti sonrasında sarı-kırmızılı takımdaki kötü gidişi özetledi. Tecrübeli futbolcu, "Bir Galatasaray taraftarı olarak, kendi anne ve babamın telefonlarını dahi açmaya çekiniyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Kasımpaşa’ya sahasında 3-1 yenilerek üst üste 3. kez mağlup olan Galatasaray’da takım kaptanlarından Arda Turan, maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Oldukça üzgün ve morali bozuk olduğu yüzüne yansıyan Arda Turan, “Utanıyorum” dedi. Tecrübeli futbolcunun sözleri şöyle;

"Utanıyorum"

“İşimiz çok zor. Çok zor durumdayız. Açıkçası bu durumdan çıkmak zorundayız. Ligde şampiyonluğu kaybettik, UEFA’ya kadar en iyi şekilde toparlanıp onu motivasyon kaynağı olarak almalıyız. Bulunduğumuz durum bize yakışmıyor, utanmalıyız. Utanıyorum. Futbol kariyerimin en kötü günlerini yaşıyorum belki de…”

"Telefonu açmaya çekiniyorum"

“Belki kendi aramızda konuşarak olmuyor ama çıkıp mücadele etmeliyiz. Galatasaray forması çok değerli. Bu durumdan utanmalı ve daha çok çalışmalıyız. Bunu kimse hak etmiyor. Bu yaptığımız doğru değil. Bir Galatasaray taraftarı olarak, kendi anne ve babamın telefonlarını dahi açmaya çekiniyorum.”

 

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