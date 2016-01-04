Arda Turan bugünden itibaren Barcelona forması giyebilecek

FIFA'nın verdiği transfer yasağı cezası sebebiyle sezonun ilk yarısında forma giyemeyen Barcelona'nın yıldız ismi Arda Turan yasağın kalmasıyla birlikte bugünden itibaren maçlarda forma giyebilecek.

Arda Turan, geçmişte Portekiz’in efsane ismi Figo’nun giydiği 7 numaralı formayla 6 Ocak Çarşamba günü oynanacak Kral Kupası maçında Espanyol’a karşı sahaya çıkması bekleniyor.

NTV’nin haberine göre Milli futbolcu Arda Turan, Katalan ekibinde bu sürede antrenmanlara çıkmıştı. Ayrıca A Milli Futbol Takımı ile EURO 2016 Grup Elemeleri'nde 4 resmi karşılaşma ve 2 özel müsabakaya çıkan Arda, Barcelona'da da formasına kavuşuyor. Arda ile birlikte sezon başında kadroya katılan Aleix Vidal de bugünden itibaren Katalan ekibiyle maçlara çıkabilecek.

İlk maç 6 Ocak Çarşamba

İki oyuncunun da 6 Ocak Çarşamba günü Kral Kupası'nda Espanyol ile oynanacak maçta forma giymeleri bekleniyor.

Katalan ekibinde Arda 7, Vidal ise 22 numaralı formayı giyecek. Barcelona'da 7 numaralı formayı geçmişte Luis Figo, Alfonso Perez, Saviola, Larrson, Gudjohnsen ve David Villa giyerken, son olarak geçtiğimiz yaz Chelsea'ye transfer olan Pedro Rodriguez bu numarayı kullanmıştı.

Iniesta'nın alternatifi Arda Turan

"Luis Enrique, Arda ve Aleix'in takıma yeni bir heyecan ve rekabet getirmesini bekliyor" yorumunu yapan İspanyol futbol eleştirmenleri, teknik direktör Luis Enrique'nin özel talebiyle alınan Arda'nın, üst düzey teknik kapasitesinin Barcelona'da daha çok ön plana çıkacağını savundu.

Luis Enrique'nin özellikle Iniesta'ya alternatif olarak Arda'yı kullanmak isteyeceği yorumları yapıldı.

Hedef: Şampiyonlar Ligi kupası

Arda ve Aleix'in, 6 Ocak'ta Kral Kupası'nda oynanacak Barcelona-Espanyol maçında ilk defa kadroya alınma olasılıkları bulunuyor.

İspanya'da, 2011-2015 yılları arasındaki 4 sezonda Atletico Madrid formasıyla lig şampiyonluğu, Kral Kupası, İspanya Süper Kupası, Avrupa Süper Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Arda Turan'ın yeni takımı Barcelona'daki en büyük hedeflerinden biri, kariyerinde eksik olan Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak olacak.