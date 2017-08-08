Arda Turan bir oturuşta 200 midye yedi!

Barcelona'da oynayan Arda Turan İzmir Çeşme'de birkaç gün tatil yaptıktan sonra İspanya'ya dönüp yeni sezon hazırlıklarına başladı. Turan'ın Çeşme'den ayrılmadan bir gün önce ise bir oturuşta 200 midye yediği iddia edildi.

Yeni Asır'dan Kahraman Durak'ın haberine göre, uzun yıllar her yaz Çeşme'de tatil yapan Turan'ın midye dolmayı özlediğini arkadaşlarına söylemesinin ardından, midyeciden, Aya Yorgi Koyu'ndan Alaçatı'daki bir başka beach clup'a 200 midye getirdi. Arda Turan'ın bir oturuşta midyelerin tamamını yerken, "Çok özlemişim bu lezzeti" dediği öğrenildi. 15 kilometre uzaktan gelen midyeleri yiyen Arda Turan ertesi gün Çeşme'den ayrıldı. Her yaz Çeşme'de tatil yapan Arda Turan, geçtiğimiz yıllarda da aynı midyeciden defalarca midye dolma yerken, bol bol fotoğraf çektirmişti.